У вихідні, 21 та 22 грудня, в Україні збережеться тепла погода, а в неділю всю територію накриють дощі.
У суботу, 21 грудня, в Україні очікується переважно суха та тепла погода.
Лише на Закарпатті та у Львівській області вдень можливий дощ.
На півдні до +12, у західних, північних та центральних областях – від +7 до +10.
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Найхолодніше буде на сході: вночі невеликі морози, а вдень +6.
У Києві без опадів, вночі 4-6, а вдень 7-9 вище нуля.
На неділю, 22 грудня, синоптики прогнозують дощі на всій території країни.
Денна температура повітря у південних областях сягатиме +13, у центрі та на заході +10, на півночі +9, у східних областях +8.
У столиці дощ, вночі 4-6, вдень до +9.
До слова, Факти ICTV публікували прогноз синоптиків щодо погоди на Новий рік 2020.