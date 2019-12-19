У вихідні, 21 та 22 грудня, в Україні збережеться тепла погода, а в неділю всю територію накриють дощі.

У суботу, 21 грудня, в Україні очікується переважно суха та тепла погода.

Лише на Закарпатті та у Львівській області вдень можливий дощ.

На півдні до +12, у західних, північних та центральних областях – від +7 до +10.

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Найхолодніше буде на сході: вночі невеликі морози, а вдень +6.

У Києві без опадів, вночі 4-6, а вдень 7-9 вище нуля.

На неділю, 22 грудня, синоптики прогнозують дощі на всій території країни.

Денна температура повітря у південних областях сягатиме +13, у центрі та на заході +10, на півночі +9, у східних областях +8.

У столиці дощ, вночі 4-6, вдень до +9.

До слова, Факти ICTV публікували прогноз синоптиків щодо погоди на Новий рік 2020.