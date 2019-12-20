Сильні затори спостерігаються майже в усіх районах столиці 20 грудня.

20 грудня в Києві ремонтні роботи та ДТП призвели до утворення серйозних заторів.

Рух тягнеться на бульварі Лесі Українки, бульварі Тараса Шевченка, вул. Володимирській, вул. Великій Васильківській, вул. Льва Толстого, вул. Антоновича, вул. Басейній, вул. Саксаганського, вул. Жилянській.

Незручності водії відчувають також на вул. Набережно-Луговій, вул. Набережно-Хрещатицькій, Гаванському мосту, вул. Набережно-Рибальській, вул. Волоській, вул. Почайнинській, вул. Нижній і Верхній Вал, вул. Глибочицькій, вул. Нижньоюрківській, вул. Костянтинівській.

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У заторах також стоять вул. Олени Теліги, проспект Степана Бандери і вул. Новокостянтинівська. Крім того, утруднення в русі спостерігається на Великій Кільцевій дорозі, Голосіївському проспекті, на Чоколівському бульварі, Повітрофлотському проспекті і проспекті Валерія Лобановського.

Пробки також утворилися на Південному мосту у бік лівого берега.