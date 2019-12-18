Під час новорічно-різдвяних заходів змінюватимуть рух тролейбуси № 6, 16 та 18, а також автобусів № 24 та 114.

Під час новорічно-різдвяних заходів змінить рух громадський транспорт, що курсує в центрі столиці.

Змінять рух тролейбуси №6, 16 та 18 та автобуси маршрутів загального користування № 24 та 114:

19 грудня з 16.00 до 22.00;

24 грудня з 16.00 до 22.00;

З 20.00 31 грудня до 03.00 1 січня;

1 січня з 14.00 до 22.00;

7 січня з 12.00 до 17.00.

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Планується організувати рух:

тролейбусів маршруту №6 від Мінського масиву до метро Лук’янівська;

від Мінського масиву до метро Лук’янівська; тролейбусів маршрутів №16 та 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу; автобусів маршрутів загального користування у звичайному режимі руху № 24 та 114 за схемою руху робочими днями.

Окрім того 22 грудня з 13.30 до 16.00 на час перекриття руху на вул. Володимирській (на ділянці від б-ру Тараса Шевченка до Софійської площі) планується організувати рух автобусів маршрутів загального користування у звичайному режимі руху № 24 та 114 за схемою руху робочого дня, а саме вул. Хрещатик.

Раніше ми також писали про те, яким буде графік роботи громадського транспорту на Новий рік.