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Факти / Україна

Понад 500: Нацполіція масово закриває гральні заклади

Станом на 15.00 20 грудня поліцейські відпрацювали понад 500 ігрових закладів по всій Україні.

полиция массово закрывает игорные заведения

Поліцейські масово закривають гральні заклади по всій Україні. До складу груп входять представники територіальних управлінь стратегічних розслідувань, оперативних та слідчих підрозділів.

Читайте: Заборона гральних закладів: Кабмін опублікував розпорядження (ДОКУМЕНТ)

– Станом на 15.00 п’ятниці працівники поліції вже відпрацювали понад 500 закладів у всіх регіонах України. Мобільні групи продовжують роботу, – йдеться в повідомленні.

У поліції закликали громадян повідомляти по спецлінії 102 випадки виявлення функціонування гральних закладів.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада відмовилася підтримати законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні.  Після чого глава МВС Арсен Аваков наказав, виконуючи постанову Кабміну, до 16.00 20 грудня в Україні закрити всі гральні клуби, лотереї.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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