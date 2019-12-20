20 січня 2020 року супутниковий сигнал 23 найрейтинговіших телеканалів закодують. Факти ICTV створили покрокову інструкцію з поясненнями, що робити після кодування каналів.

Кодування супутникового телебачення відбудеться 20 січня 2020 року.

Якщо ви користуєтесь супутниковим ТБ і бачите блекаути, 20 січня 2020 року вам заблокують доступ до 23 найбільших українських телеканалів.

Читайте: Кодування супутникового ТБ – список телеканалів

Для того, щоб продовжувати користуватись супутниковим телебаченням після кодування, потрібно:

Крок 1. До кожного пристрою купити нові тюнери, які підтримують систему кодування Verimatrix та мають маркування УТБ.

Придбати їх можна у будь-якому магазині техніки або у супутникових провайдерів: Viasat або XtraTV. Ціна – 1 099 грн. Можна також орендувати у провайдера за 29 грн на місяць.

Увага: якщо вам пропонують кардшаринг – це шахрайство, адже зламати систему Verimatrix неможливо.

Крок 2. Придбати підписку в одного з офіційних провайдерів (Viasat та XtraTV). Ціна – від 49 грн на місяць.

Налаштувати тюнер ви можете самостійно або ж звернутись за допомогою до провайдера – є можливість зробити це в телефонному режимі або викликавши майстра.

Крок 3. Насолоджуватись переглядом улюблених каналів в HD-якості.

Якщо бажання сплачувати щомісячну абонплату немає, ринок пропонує чимало альтернатив.

1. Перейти на цифрове ефірне телебачення Т2

Там закодовані канали залишаться у відкритому доступі. Все, що необхідно – ефірна антена та цифровий приймач DVB-Т2 (тюнер). Зважте, що у моделях телевізорів останніх п’яти років приймач DVB-T2 зазвичай вже вмонтований. Перевірити це можна в налаштуваннях.

Читайте: Що обрати після кодування каналів

Та для початку треба пересвідчитись – чи є покриття “цифрою” у вашому регіоні і чи влаштовує вас якість сигналу.

2. Перейти на кабельне телебачення

Дізнайтесь, чи покриває ваш район кабельний оператор та зв’яжіться з ним для підключення. В середньому це коштуватиме від 49 грн на місяць. Деякі стягують доплати і за підключення.

Увага: шахраї можуть пропонувати підключення без абонплати – це піратство.

3. Обрати аналоговий тип прийому

Попри те, що аналогове телебачення вже кілька років намагаються повністю відключити, востаннє цей крок відтермінували до 30 червня 2020 року.

Це єдиний тип прийому, який не забезпечує своїх глядачів HD-версією телеканалів.

4. Обрати ОТТ-сервіси

Все, що потрібно – хороший інтернет та телевізор, який підтримує SmartTV або, як варіант, ноутбук чи смартфон.

Сьогодні в мережі чимало онлайн-сервісів, які надають доступ до перегляду різноманітного контенту, зокрема і телеканалів. Megogo, Divan.TV, Oll.TV, Omega TV, YouTV, Sweet.TV – це ті продукти, які працюють в Україні. Вони також пропонують додаткові послуги, наприклад перегляд програм телеканалів у записі.

Ціни – від 59 грн на місяць. В пакет зазвичай входять не тільки телеканали, а й низка фільмів у високій якості або інший контент.

5. IPTV від інтернет-провайдера

Можна придбати доступ до телебачення безпосередньо від свого провайдера інтернету. Зазвичай вони пропонують пакети інтернет + телебачення, що значно вигідніше, ніж купувати їх окремо.

Увага: є чимало аферистів, які пропонують за одноразову плату налаштувати сотні телеканалів. Це також піратство. Такий крок не дає вам жодних гарантій: сигнал можуть відключити у будь-який момент.

6. Залишитись на безкоштовному супутнику

У цьому випадку ви зможете дивитись близько 40 телеканалів, які не заблокували доступ. Це зазвичай нішеві та регіональні канали.

До слова, раніше Факти ICTV писали про шахрайські схеми та нелегальні способи перегляду.