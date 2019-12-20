За словами синоптиків, на Новий рік в Україну прийдуть морози, мінусову температуру варто очікувати вночі і вдень.

Народний синоптик Леонід Горбань заявив, що снігопади в Україні очікуються 22-24 грудня, а потім 27-29 грудня.

Сніг лежатиме до Нового року, а температура повітря у цей час опуститься до 4-6° морозу вночі.

За словами Горбаня, на Різдво в Україні буде іще холодніше – до 13° морозу вночі і близько 6-8° нижче нуля вдень.

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Народний синоптик також вважає, що цього року зима не буде такою суворою, як прогнозували раніше.

Синоптик Володимир Деркач висловив думку про те, що температура почне знижуватися у другій декаді грудня. Така тенденція триватиме до Нового року.

За прогнозом ресурсу Gismeteo, на Новий рік у Києві очікується плюсова температура, яка збережеться до Різдва.

Похолодання у столиці очікується лише після свят.

Раніше синоптики прогнозували, що на Новий рік очікується тепла погода без опадів.