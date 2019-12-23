Після кодування супутникового телебачення ICTV, СТБ та Новий канал запускають HD-версії. Хто матиме доступ до HD та в чому переваги цієї якості – у матеріалі Фактів ICTV.

Із кодуванням супутникового телебачення, яке заплановане 20 січня 2020 року, паралельно відбудеться перехід телеканалів на HD-версії. Зокрема, до переходу готується медіа-група StarLightMedia, а це канали ICTV, СТБ, Новий канал, М1, М2 та Оце.

– HD-версії повинні бути доступні в першому кварталі 2020 року. Ми готуємося і робимо все можливе, щоб це збіглося з моментом кодування каналів. Щоб ті абоненти, які переходитимуть на новий сигнал, одразу дивились нас в HD, – зазначає комерційний директор дивізіону Digital і PayTV StarLightMedia Микола Фаєнгольд.

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Кому будуть доступні HD-версії?

HD-якість буде доступна у супутникових провайдерів, ОТТ-, IPTV-провайдерів та провайдерів цифрового кабельного телебачення.

Не матимуть доступу користувачі безкоштовного телебачення Т2.

– Ми розуміємо, що це створить різницю на ринку платного і безкоштовного телебачення. Тобто у платних і технологічних провайдерів ми будемо, а у безкоштовного мовлення і провайдерів з відсталими технологіями – ні. Тож, обираючи мовлення в HD, ми не лише покращуємо зображення для наших глядачів, а й розвиваємо українське телебачення, – розповідає головний менеджер проекту з переходу на HD SLM Володимир Харченко.

До слова, частина ОТТ-провайдерів вже транслює телеканали М1 та М2 у HD-якості.

В чому переваги HD?

Основна перевага HD – покращена деталізація. Зображення HD має розширення 1920х1080 пікселів, тоді як SD зображення – 720×576. Тобто якість картинки на екрані краща в середньому у п’ять разів.

Картинка в HD більш яскрава та реалістична, адже чим більше пікселів під час передавання зображення, тим більше деталей бачить глядач, і відповідно, відображення кривих і діагональних ліній стає досконалішим.

Такий формат дозволяє глядачу розгледіти навіть найдрібніші деталі. Особливо відчутною буде різниця для телевізорів розміром більше 32 дюймів.

Фактично, на великому екрані картинка у SD-якості розтягується, щоб заповнити всю площину екрану, а тому стає розмитою. З HD, який має істотно більше пікселів, такого не стається.

До слова, Факти ICTV писали, що очікує українців після кодування каналів та скільки за це доведеться платити.