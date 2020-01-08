Вшанувати пам’ять загиблих колег з МАУ прийшли також працівники інших авіаліній.
Друзі та співробітники загиблого під час авіакатастрофи в Ірані екіпажу української авіакомпанії МАУ покладають квіти в холі аеропорту Бориспіль.
Біля дев’яти фотографій пілотів і бортпровідників вже поклали велику кількість квітів, але люди продовжують прибувати. На обличчях у них сльози.
Читайте: Катастрофа літака МАУ: фото усіх загиблих членів екіпажу
В аеропорту Бориспіль повинні зібратися також працівники інших авіаліній, щоб вшанувати пам’ять колег.
Зі сльозами на очах: у Борисполі покладають квіти загиблому екіпажу МАУ / 3 фотографии
Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.
Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.
Фото: PavlovskyNews
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+