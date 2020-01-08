Вшанувати пам’ять загиблих колег з МАУ прийшли також працівники інших авіаліній.

Друзі та співробітники загиблого під час авіакатастрофи в Ірані екіпажу української авіакомпанії МАУ покладають квіти в холі аеропорту Бориспіль.

Біля дев’яти фотографій пілотів і бортпровідників вже поклали велику кількість квітів, але люди продовжують прибувати. На обличчях у них сльози.

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В аеропорту Бориспіль повинні зібратися також працівники інших авіаліній, щоб вшанувати пам’ять колег.











Зі сльозами на очах: у Борисполі покладають квіти загиблому екіпажу МАУ / 3 фотографии

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.

Фото: PavlovskyNews