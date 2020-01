Багато дивного: експерт про версію відмови двигунів літака МАУ

Підозрілим є той факт, що літак МАУ розвалився у повітрі, а диспетчер не передав інформацію про технічні несправності повітряного судна, вважає експерт з питань безпеки В’ячеслав Коновалов.

Авіакатастрофа в іранському Тегерані 8 січня могла стати наслідком вибуху всередині або зовні літака МАУ.

Про це повідомив експерт з питань безпеки В’ячеслав Коновалов на прес-конференції.

За його словами, підозріло, що іранська сторона одразу заявила про відсутність терактів.

– У цій катастрофі дуже багато дивного. Усі перекладають провину. МАУ каже, що не було технічних несправностей, а Іран каже, що була, – сказав Коновалов.

Експерт зазначає, що з такої висоти повітряне судно може спланувати навіть із двома непрацюючими двигунами. Крім того диспетчер повинен був передати інформацію про несправності, що виникли, додав Коновалов.

Також він звернув увагу на підозрілість розльоту уламків.

– Можна зробити висновок, принаймні те, що нам показують, літак розірвало. Дуже підозріло, що літак розвалився в повітрі, – сказав експерт.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.