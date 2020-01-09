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Факти / Україна

Багато дивного: експерт про версію відмови двигунів літака МАУ

Підозрілим є той факт, що літак МАУ розвалився у повітрі, а диспетчер не передав інформацію про технічні несправності повітряного судна, вважає експерт з питань безпеки В’ячеслав Коновалов.

Багато дивного: експерт про версію відмови двигунів літака МАУ

Авіакатастрофа в іранському Тегерані 8 січня могла стати наслідком вибуху всередині або зовні літака МАУ.

Про це повідомив експерт з питань безпеки В’ячеслав Коновалов на прес-конференції.

За його словами, підозріло, що іранська сторона одразу заявила про відсутність терактів.

– У цій катастрофі дуже багато дивного. Усі перекладають провину. МАУ каже, що не було технічних несправностей, а Іран каже, що була, – сказав Коновалов.

Експерт зазначає, що з такої висоти повітряне судно може спланувати навіть із двома непрацюючими двигунами. Крім того диспетчер повинен був передати інформацію про несправності, що виникли, додав Коновалов.

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Також він звернув увагу на підозрілість розльоту уламків.

– Можна зробити висновок, принаймні те, що нам показують, літак розірвало. Дуже підозріло, що літак розвалився в повітрі, – сказав експерт.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.

Україна розглядає кілька версій катастрофи літака МАУ в Ірані. Яка з них найвірогідніша?

Результати

Джерело: УНІАН

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