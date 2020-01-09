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Факти / Україна / Суспільство

Інформація про дзвінок члена екіпажу МАУ своїм родичам – фейк

Офіс Генерального прокурора спростовує інформацію, поширену у соціальній мережі Facebook про дзвінок члена екіпажу своїм родичам у момент падіння літака рейсу Тегеран-Київ.

Інформація про дзвінок члена екіпажу МАУ своїм родичам – фейк

8 січня 2020 року у соцмережах поширилася інформація про те, що один із членів екіпажу літака рейсу PS 752 Тегеран – Київ зробив дзвінок своїй матері та сказав про те, що літак падає у зв’язку з обстрілом.

Ця інформація не відповідає дійсності, як показали результати проведених слідчих дій.

Читайте: Boeing 737 МАУ випадково збила іранська ракета – Newsweek

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що український літак МАУ в Тегерані збила ракета – на це вказують дані канадської розвідки та союзників країни.

Він заявив, що за розвідувальними даними з декількох джерел український літак був випадково збитий Іраном.

Джерело: Офіс Генпрокурора

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