ФОПи сплатили податки не на той рахунок: що робити

10 січня в електронному кабінеті податкової вказувалися старі реквізити для оплати податків фізичними особами підприємцями не дивлячись на те, що з 1 січня Державна казначейська служба ввела нові IBAN-рахунки.

За новими реквізитами ФОП повинні були платити і ЄСВ. Однак через зазначену проблему деякі приватні підприємці заплатили податок на старі рахунки.

ФОП, які вже відправили гроші, можуть не переживати, якщо на той момент він був дійсний. Гроші просто зарахують на нього.

– Все відбувається автоматично, комп’ютер розносить платежі спочатку за номером рахунку, а потім за ІПН у призначенні платежу. Решта тексту у призначенні не має значення, – розповів юрист Олександр Зарайський.

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Якщо на момент сплати реквізити були недійсними, то гроші повинні автоматично повернутися, якщо їх відправляли з рахунку.

У разі оплати податку в касі, доведеться звертатися в банк, в якому проводилася операція, щоб повернути гроші. Однак варто перевірити, чи зарахували платіж, щоб уникнути штрафів за несвоєчасну сплату.

Зараз реквізити в електронному кабінеті податкової вже повинні бути оновлені і можна проводити оплату. Їх можна перевірити:

До слова, в Україні набула чинності постанова НБУ, яка забороняє ФОП витрачати гроші з бізнес-рахунків на особисті потреби.

Джерело: AIN