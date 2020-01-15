Рух вулицею Антоновича після аварії біля Ocean Plaza відновлять до півночі

Відновити рух вулицею Антоновича після аварії біля Ocean Plaza планують сьогодні до півночі. Частину пошкодженого трубопроводу уже замінили.

– На місці пошкодження тепломережі працюють фахівці. Одразу ж після заміни тепломагістралі розпочали відновлення покриття проїжджої частини – повідомив генеральний директор Київавтодору Олександр Густєлєв.

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За його словами, на місці аварії встеляють два шари покриття, використовують високоякісний полімерасфальтобетон.

Нагадаємо, ввечері 13 січня ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом через прорив тепломережі. Внаслідок аварії постражадало 10 людей, семеро були госпіталізовані.

Через проведення ремонтних робіт рух вулицею Антоновича було перекрито, а автобуси і тролейбуси змінили маршрути.

Фото: КМДА