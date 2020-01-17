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Факти / Україна

Катастрофа літака МАУ: в Україну приїде представник Ірану

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко зустрівся з іранським міністром і повідомив про повну взаємодію з Іраном.

За його словами, в України є механізми, щоб отримати всі компенсації для українців.

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– На початку наступного тижня в Україну приїде спеціальний представник уряду Ірану з офіційними вибаченнями і своїми роз’ясненнями. У нас буде можливість з ним зустрітися, – сказав він.

Раніше Факти ICTV писали, що українським фахівцям в Ірані за допомогою ДНК-експертизи вже вдалося ідентифікувати тіла чотирьох українців з 11.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з родичами загиблих повідомив, що тіла повинні повернути 19 січня.

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