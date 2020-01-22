Я нахилився попросити поводитися пристойно – Кива про бійку з ветераном АТО

Ілля Кива побився в столичному ресторані MOCCO з ветераном АТО, а після розповів, що той погрожував йому в особистому листуванні і публічно.

– Заради уникнення поширення фейків і міфів, я хочу заявити про свою позицію і пролити світло на ситуацію, що склалася. Чоловік, який напав на мене в ресторані MOCCO, поводився неадекватно і вигукував нецензурні слова. Я встав і підійшов до нього, нахилився з метою попросити поводитися пристойно і він зробив удар, – написав нардеп.

За його словами, ветеран АТО Михайло Майман, з яким у Киви сталася бійка, погрожував йому в мережі і в особистому листуванні.

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На думку Киви, це системні дії проти нього, як опозиційного політика, які почалися півроку тому.

Нагадаємо, 22 січня близько 12.00 Ілля Кива спровокував конфлікт з одним з відвідувачів ресторану, який виявився ветераном АТО. Відео з камер з’явилося в мережі. На ньому нардеп сидить в компанії чоловіків, а після підходить до відвідувача і намагається вдарити його головою. У чоловіка спрацьовує реакція і він б’є Ківу в обличчя.