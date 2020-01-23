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Факти / Україна / Суспільство

Через 1-2 роки в Україні з’явиться єдиний реєстр громадян – Дубілет

Кабмін має намір за один-два роки створити єдиний реєстр українців.

– Я сподіваюся, що протягом одного-двох років ми зможемо завершити великий проект із запуску Єдиного реєстру українців, який буде верифікований та наповнений одночасно з багатьох реєстрів. А зараз у нас кожен реєстр живе своїм життям, – заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Раніше Факти ICTV писали, що Дмитро Дубілет опублікував презентацію щодо населенню України станом на 1 грудня 2019 року. Згідно з опублікованою інформацією, в Україні живе 37,289 млн громадян.

Фото: dubilet

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