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Факти / Україна

Загрози вторгнення немає! Розвідка оцінила ризики нападу окупантів на Україну

З боку окупованих територій України немає ризику наступу на інші регіони нашої країни.

Загрози вторгнення немає! Розвідка оцінила ризики нападу окупантів на Україну

Згідно з даними української розвідки, зараз немає загрози нападу на підконтрольній Україні території з боку окупантів Донбасу.

Про це під час брифінгу на конференції Припинення вогню і розведення військ на Донбасі: питання безпеки та гуманітарні аспекти заявив керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) Олександр Борщевський.

– Немає ніякої загрози настання з того (окупованою, – Ред.) боку. Ті дані, які простежуються в щоденних звітах, відкритих джерелах штабу Об’єднаних сил… зараз інформації стосовно прямого вторгнення немає, – сказав він.

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Також він зазначив, що ситуація з безпеки на ділянках розведення сил на Донбасі покращилася.

– Сьогодні я можу зі стовідсотковою впевненістю сказати, що ситуація з безпеки на ділянках розведення не погіршилася, а покращилася, тому що, фактично, повністю відновлено інфраструктуру, налагоджено роботу медичних установ, поліцейських патрулів, патрулів Національної гвардії, люди себе відчули у цілковитій безпеці, – зазначив він.

До речі,  розвідка Міноборони повідомила, що російські спецпризначенці прибули на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

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