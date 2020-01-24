Які українські банкноти найчастіше підробляли у 2019 році

Згідно даним Національного банку України, у 2019 році рівень підроблення нацвалюти в країні залишається стабільно низьким.

Так, найбільше минулого року підробляли банкноти старого зразку. Йдеться про 500 грн зразка 2006 року та 100 грн зразка 2005 року.

Вони становили 65% та 15% відповідно від загальної кількості вилучених підробних грошей.

За підсумками 2019 року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 2,9 підроблених гривень.

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– Здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти друкувалися з використанням принтерів і були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі, – повідомляє прес-служба НБУ.

Найчастіше підроблену валюту збували через каси закладів торгівлі, швидкого харчування, автозаправних станцій тощо, проте їх згодом виявляли у банківській системі.

Серед підроблених іноземних валют переважали долари США.

До слова, Нацбанк скасував необхідність підписів під час проведення операцій з обміну валют.