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Факти / Україна

РНБО цілодобово слідкує за ситуацією з розповсюдженням коронавірусу

За ситуацією з розповсюдженням нового типу коронавірусу слідкує оперативна група при апараті РНБО.

Оперативну групу з питань моніторингу та аналізу зазначеної ситуації було створено ще 20 січня.

– Ситуація з поширенням нового коронавірусу перебуває на постійному контролі, і апарат РНБО України володіє в повному обсязі всією необхідною інформацією щодо цього питання, – сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

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Моніторинг розповсюдження нового типу коронавірусу ведеться насамперед щодо країн Азії, США, Європи та країн СНД, з якими межує Україна.

Заходи іноземних держав щодо запобігання подальшому поширенню вірусу та статистика захворюваності аналізуються у цілодобовому режимі.

До слова, у державному комітеті охорони здоров’я Китаю розповіли, що середня тривалість інкубаційного періоду нового коронавірусу складає 10 днів.

Джерело: РНБО

Фото: Dreamstime

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