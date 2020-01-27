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Факти / Україна

У пам’ять про солдатів, які боролися з більшовиками: Дуда зробив пропозицію Зеленському

Президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки в Польщу зустрівся з лідером країни Анджеєм Дудою.

На брифінгу Дуда запропонував своєму українському колезі, аби Україна та Польща спільно вшанували пам’ять солдатів, які боролися з більшовиками у 1920 році.

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– Я запропонував президенту Зеленському спільно вшанувати пам’ять солдатів, які в 1920 році спільно боролися проти більшовиків, – сказав він на спільному брифінгу президентів в Освенцімі.

Раніше Факти ICTV писали, що 26 січня президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі.

Фото: Офіс Президента

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