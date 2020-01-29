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Факти / Україна

Зеркаль призначили радником Коболєва в Нафтогазі

Екс-заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль стала радником голови правління НАК Нафтогаз України.

– Олена Зеркаль стала радником голови правління Нафтогазу. Вітаємо в команді! – йдеться у повідомленні Нафтогазу.

У Нафтогазі вона займатиметься міжнародними відносинам, а також підтримкою позиції компанії у міжнародних судових і арбітражних процесах, зокрема, щодо захоплених Росією активів групи Нафтогаз у Криму.

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Зазначається, що Зеркаль має 25-річний досвід роботи юристом в приватному та державному секторі. Вона є автором української методології адаптації законодавства до стандартів ЄС, виконала низку наукових робіт з порівняльного аналізу українського законодавства.

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