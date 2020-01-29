Зеркаль призначили радником Коболєва в Нафтогазі

Екс-заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль стала радником голови правління НАК Нафтогаз України.

– Олена Зеркаль стала радником голови правління Нафтогазу. Вітаємо в команді! – йдеться у повідомленні Нафтогазу.

У Нафтогазі вона займатиметься міжнародними відносинам, а також підтримкою позиції компанії у міжнародних судових і арбітражних процесах, зокрема, щодо захоплених Росією активів групи Нафтогаз у Криму.

Читайте: Топ-менеджери Нафтогазу отримають на всіх $29 млн премій

Зазначається, що Зеркаль має 25-річний досвід роботи юристом в приватному та державному секторі. Вона є автором української методології адаптації законодавства до стандартів ЄС, виконала низку наукових робіт з порівняльного аналізу українського законодавства.