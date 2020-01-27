У понеділок, 27 січня, в Україні очікується до +6 вдень та до -4 вночі.

Зокрема, найхолодніше буде на Заході.

У Києві температура коливатиметься від -2 до+5.

У вівторок, 28 січня, в Україні очікується хмарна погода та сніг.

На Заході синоптики передбачають мокрий сніг, дощ та до -2 вночі.

У центральній частині України передбачається дощ, а температура коливатиметься від +3 до +5.

На середу, 29 січня, синоптики прогнозують мокрий сніг та переважно від 0 до +2.

На Півдні очікується дощ та до +7 вдень. На Сході максимальна температура буде до +4.

Читайте: Сильні снігопади і морози до -20°: синоптик дав прогноз погоди на зиму в Україні

У четвер, 30 січня, очікується сніг на всій території України. У Києві температура триматиметься на рівні +2.

На Півдні передбачають до +7 вдень та до -2 вночі.

На Півночі температура коливатиметься від 0 до +4.

У п’ятницу, 31 січня, на Заході очікується мокрий сніг з дощем та до +5 вдень.

Водночас на Півночі України буде соняшно та до +5.

У столиці очікується мокрий сніг з дощем та від +2 до +4.

Раніше Факти ICTV розбирали, чому в Україні зникне зима.