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Факти / Україна / Політика

Помпео прибув до Києва з офіційним візитом

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок повідомив, що пізно увечері, 30 січня, Державний секретар США Майк Помпео прибув до Києва з офіційним візитом.

У п’ятницю, 31 січня, Помпео зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайко та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

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Також він візьме участь в церемонії покладання квітів до меморіалу Стіна пам’яті загиблих за Україну в Михайлівському Золотоверхому монастирі.

Нагадаємо, у зв’язку з візитом Помпео, у Києві з 30 січня до 1 лютого можуть тимчасово обмежити дорожній рух.

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