Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок повідомив, що пізно увечері, 30 січня, Державний секретар США Майк Помпео прибув до Києва з офіційним візитом.

У п’ятницю, 31 січня, Помпео зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайко та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Читайте: Ми проведемо гарну бесіду: Помпео розповів, про що говоритиме з Зеленським

Також він візьме участь в церемонії покладання квітів до меморіалу Стіна пам’яті загиблих за Україну в Михайлівському Золотоверхому монастирі.

#Ukraine welcomes a great friend from #USA. @SecPompeo did personally a lot to support us in difficult times of #Russia’s aggression. We look forward to his fruitful work in #Kyiv, where he’ll meet President @ZelenskyyUa, ForMin @VPrystaiko, DefMin @AndriyZagorodn3 pic.twitter.com/wi4Fln6t88

— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) January 30, 2020