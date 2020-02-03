Україна наполягає на повному розслідуванні катастрофи літака МАУ

Україна наполягає на всебічному та повному розслідуванні всіх обставин катастрофи літака Boeing-737-800 й виплаті відповідних компенсацій сім’ям загиблих згідно з нормами міжнародного права.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Сьогодні комісія з розслідування причин катастрофи продовжує роботу та працює в штатному режимі, ми на постійному зв’язку з нашими колегами, які перебувають в Ірані. Позиція України залишається незмінною: ми наполягаємо на всебічному та повному розслідуванні всіх обставин катастрофи й виплаті відповідних компенсацій сім’ям загиблих згідно з нормами міжнародного права.

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Також він додав, що Україна наголошує на своїй готовності до максимально тісної співпраці з іранською стороною у питанні розслідування причин трагедії та має для цього всі технічні і наукові можливості, зокрема в питанні дослідження чорних скриньок.

Нагадаємо, Іран заявив, що більше не буде ділитися з Україною доказами з розслідування авіакастрофи МАУ в Тегерані.