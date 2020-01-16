Трамп та Ердоган обговорили збитий в Ірані український Boeing

Президент США Дональд Трамп та президент Туреччини Реджеп Ердоган обговорили збитий Іраном український літак авіакомпанії МАУ.
За словами представника Білого дому, під час телефонної розмови глави держав обговорили збитий Іраном український літак і висловили невдоволення владою в Тегерані.
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Також Трамп та Ердоган торкнулися теми протестів в Ірані.
Раніше Дональд Трамп підтримав протести у Тегерані, які почалися після зізнання Ірану у збитті українського літака.
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