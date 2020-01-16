PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Трамп та Ердоган обговорили збитий в Ірані український Boeing

Президент США Дональд Трамп та президент Туреччини Реджеп Ердоган обговорили збитий Іраном український літак авіакомпанії МАУ.

За словами представника Білого дому, під час телефонної розмови глави держав обговорили збитий Іраном український літак і висловили невдоволення владою в Тегерані.

Читайте: Відповідальні понесуть покарання – президент Ірану про авіакатастрофу МАУ

Також Трамп та Ердоган торкнулися теми протестів в Ірані.

Раніше Дональд Трамп підтримав протести у Тегерані, які почалися після зізнання Ірану у збитті українського літака.

Джерело: The Hill

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка