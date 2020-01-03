Аеропорт у Білій Церкві стане міжнародним

У 2020 році у Білій Церкві аеропорт може отримати статус міжнародного.
Міністерство інфраструктури у 2020 році планує надати аеропорту в Білій Церкві статус міжнародного й підготувати до концесії дорогу М-05 Київ – Біла Церква.
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У дорожній сфері планується підготувати концесії доріг М-06 Львів – Стрий, М-09 Львів – Тернопіль, М-05 Київ – Біла Церква.
Також у відомстві планують відновити близько 4 тис. км доріг та реформу Укравтодору та Укртрансбезпеки.
Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця 27 грудня запустила в аеропорт Бориспіль новий трисекційний дизель-поїзд.
Фото: journalist.today
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