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Аеропорт у Білій Церкві стане міжнародним

У 2020 році у Білій Церкві аеропорт може отримати статус міжнародного.

Аеропорт у Білій Церкві стане міжнародним

Міністерство інфраструктури у 2020 році планує надати аеропорту в Білій Церкві статус міжнародного й підготувати до концесії дорогу М-05 Київ – Біла Церква.

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У дорожній сфері планується підготувати концесії доріг М-06 Львів – Стрий, М-09 Львів – Тернопіль, М-05 Київ – Біла Церква.

Також у відомстві планують відновити близько 4 тис. км доріг та реформу Укравтодору та Укртрансбезпеки.

Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця 27 грудня запустила в аеропорт Бориспіль новий трисекційний дизель-поїзд.

Фото: journalist.today

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