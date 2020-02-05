Три квартири і майже 5 млн грн: що задекларував в. о. голови Укрзалізниці

В Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави опублікована декларація виконувача обов’язків голови Укрзалізниці Желько Марчека.

Він задекларував у власності квартиру у Києві площею 93,2 кв. м, а також дві квартири в Сербії площею 60,36 кв. м і 110 кв. м.

У 2018 році він отримав зарплату у розмірі 4,75 млн грн, а також 148,5 тис. грн в результаті відчуження рухомого майна.

Також у Марчека в декларації значиться €49 тис. готівкою.

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Він володіє автомобілем Mercedes GL 350CDI 2012 року випуску, вартість якого становить 1,1 млн грн.

Крім того, в його власності є п’ять годинників, вартість яких варіюється від 3,6 тис. грн до 100 тис. грн.

Нагадаємо, 5 лютого Кабінет міністрів ухвалив постанову про призначення Желько Марчека в. о. голови Укрзалізниці.

Джерело: Єдиний державний реєстр декларацій