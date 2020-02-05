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Факти / Україна

Желько Марчек став тимчасовим керівником Укрзалізниці

Желько Марчек став тимчасово виконуючим обов’язки голови правління Укрзалізниці.

Відповідне розпорядження Кабмін ухвалив 5 лютого.

– Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови правління акціонерного товариства Українська залізниця, виконання обов’язків голови правління зазначеного товариства на члена правління акціонерного товариства Українська залізниця Желька Марчека, – йдеться у повідомленні КМУ.

Читайте: Желько Марчек – що відомо про тимчасового в. о. голови Укрзалізниці

Нагадаємо, 28 січня Кабмін погодив звільнення Євгена Кравцова з посади голови Укрзалізниці.

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