Українцям продовжили безвіз із Аргентиною та Монголією

Кабмін затвердив два протоколи з урядами Монголії та Аргентин про збільшення строку безвізового перебування громадянами України на територіях двох країн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Відтепер українці зможуть подорожувати цими двома країнами до 90 днів протягом 180 днів без віз.

Раніше були передбачені 90 днів протягом одного року.

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Нагадаємо, Представництво України при Європейському союзі нагадало українцям, що з 2021 року ЄС запроваджує Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS), що означає внесення змін до умов безвізових подорожей до ЄС для громадян третіх країн.