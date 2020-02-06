У березні ID-паспорт можна буде завантажити у додаток Дія – Аваков

На презентації додатку Дія міністр внутрішніх справ Арсен Аваков показав свій новий біометричний паспорт, який українці зовсім скоро зможуть завантажити у додаток.

Водійські права від тепер будуть у телефоні, тому вже сьогодні їх можна показувати потрульним, а вони уже за допомогою сканера считають QR -код.

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Верифікувати достовірність водійського посвідчення дуже легко – це може зробити як простий користувач додатку, так і правоохоронець.

– Не буде штрафу у 425 грн, якщо права залишились вдома. 300 тис. людей торік заплатили саме стільки через свою забудькуватість. А країна віднині втратить 194 млн штрафів, – зазначив Арсен Аваков.

У березні можна буде завантажити туди ще й ID-паспорт. Тоді для українців стануть зручними будь-які покупки.

Раніше Михайло Федоров повідомив, що в Україні запустять онлайн-платформу для консультації бізнесу.