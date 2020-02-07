На засіданні Верховної Ради 7 лютого відбудеться година запитань до уряду щодо тарифної політики в Україні та надання комунальних послуг.
Члени Кабінету міністрів розповідатимуть про її нинішній стан та перспективи.
Після години запитань до уряду народні депутати мають розглянути низку законопроектів.
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Серед важливих проектів законів у другому читанні парламентарі розглянуть Про сільськогосподарську кооперацію та Про зміни щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками.
У першому читанні розглядатимуть законопроект Про зміни до Кодексу законів про працю.
Також на порядку денному опиниться проект закону про внесення змін до Повітряного кодексу України.
До слова, перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закрив засідання 6 лютого до того, як нардепи розглянули усі правки до законопроекту Про ринок землі.