На засіданні Верховної Ради 7 лютого відбудеться година запитань до уряду щодо тарифної політики в Україні та надання комунальних послуг.

Члени Кабінету міністрів розповідатимуть про її нинішній стан та перспективи.

Після години запитань до уряду народні депутати мають розглянути низку законопроектів.

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Серед важливих проектів законів у другому читанні парламентарі розглянуть Про сільськогосподарську кооперацію та Про зміни щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками.

У першому читанні розглядатимуть законопроект Про зміни до Кодексу законів про працю.

Також на порядку денному опиниться проект закону про внесення змін до Повітряного кодексу України.



