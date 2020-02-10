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Факти / Україна / Суспільство

МАУ збільшить норму перевезення тварин у салоні

Починаючи з 12 лютого 2020 року, норма перевезення тварин авіарейсами МАУ збільшиться до 10 кг. До цього норма складала 8 кг.

Про це повідомила прес-служба авіакомпанії.

Замовити таку послугу можна не пізніше, як за добу до вильоту.

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– Багато хто з мають домашнього улюбленця, деякі – навіть декілька. Ми добре розуміємо, наскільки критичними можуть бути навіть зайві 500 грам. Тому ми додали 2 кг до максимально дозволеної норми.

Така ж норма діє у більшості авіаперевізників, – зазначено у повідомленні.

Службові тварини пасажирів за умови надання документів, що повідомляють про їх спеціалізацію, продовжать подорожувати безкоштовно.

Також у МАУ нагадали, що одному пасажиру дозволено брати у подорож не більше одного контейнера з тваринами. При цьому у контейнері не може знаходитись більш як три тварини. Норма габаритів таких контейнерів складає не більше 55 х 40 х 20 см.

МАУ з’єднує Україну з 38 країнами  Європи, Америки, Африки, Азії та Близького Сходу. Компанія здійснює більш як 4000 рейсів щомісяця.

Нещодавно Факти ICTV розповідали про українку, яка прийняла пологи у жінки прямо на борту літака.

Джерело: МАУ

Фото: Dreamstime

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