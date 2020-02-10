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Помінялася би з Путіним місцями, щоб повернути Крим Україні – віце-президент ЄК

Віце-президент Єврокомісії з питань цінностей і прозорості Віра Юрова заявила, що хотіла би замінити на посту президента РФ Володимира Путіна на один день, щоб повернути окупований Крим Україні.

Про це Юрова сказала у відеоінтерв`ю, відповідаючи на питання, кого з політиків вона би хотіла замінити на один день.

– Я думаю, що я би переїхала до Москви і замінила Володимира Володимировича Путіна. Якби я мала один день, я би повернула Крим назад Україні, – заявила вона.

Читайте: За суд над українцями в Криму накладатимуть санкції – Мінветеранів

Нагадаємо, делегації США, ЄС та України вимагають від Росії надати повний доступ на територію анексованого Криму.

Джерело: Альянс лібералів і демократів за Європу

Фото: Euraktiv

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