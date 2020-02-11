Коболєв запропонував змінити показник для вимірювання споживання газу

Щоб вирішити питання з малозрозумілими коефіцієнтами в платіжках Україна повинна змінити облік газу з кубометрів на кілокалорії.

Таку думку висловив глава Нафтогазу Андрій Коболєв. Він додав, що впровадженню конкурентного ринку газу заважає застосування коефіцієнта приведення до стандартних вимог у відповідних платіжках.

Іноді, у результаті використання зазначеного коефіцієнта, виникають спірні борги, за нарахування яких відповідає регулятор.

– Але для цієї історії є формула вирішення… Це перехід на енергетичні одиниці виміру споживання газу. Треба припинити споживати газ в кубометрах і почати споживати його в кілокалоріях, як у всьому цивілізованому світі, – сказав Коболєв.

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Глава Нафтогазу додав, що облік споживання газу в кілокалоріях також дозволить зняти питання його якості.

Ухвалювати рішення про перехід на облік газу в енергетичних одиницях повинні регулятор і Верховна Рада.

До слова, Андрій Коболєв заявив, що ціна на газ для населення істотно знизиться влітку 2020 року.

Джерело: Україна 24