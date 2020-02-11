Мені 42, я хочу бути в історії – Зеленський про своє президентство

Володимир Зеленський наголошує, що його нинішня посада подобається йому відповідальністю, можливістю допомогти покращити людям життя, а також він хотів би увійти в історію.

– Відповідальність – для мене це плюс. Я хочу допомогти. Президентство дає можливості, де я можу щодня щось робити, щоб не просто так я прожив цей день. Мені це подобається. Влада – це можливість. У мене є можливість допомогти. У мене немає можливості заробити гроші, але мені це не потрібно. Мені 42, я хочу бути в історії, – сказав він.

Зеленський зазначив, що його найняв на роботу український народ, і перед ним він повинен звітувати про виконану роботу.

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Він хотів би за свою каденцію домогтися, щоб в Україні середня заробітна плата була як в Польщі.

До слова, під час презентації додатку Дія Володимир Зеленський заявив, що держава має стати для людини просто сервісом.