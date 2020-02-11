Молодь з ОРДЛО мотивуватимуть зберегти українське громадянство – Зеленський

Для молоді, яка проживає на тимчасово окупованих територіях України, створять програму, яка сприятиме отриманню українського паспорта та вступу до українських вищих навчальних закладів.

– Ми повинні налагодити контакт з цивільними людьми, які знаходяться на окупованих територіях і з тих чи інших причин не можуть жити на підконтрольній Україні території, – сказав президент Володимир Зеленський.

Глава держави акцентував увагу на тому, що в той час, поки на Донбасі триває війна, Росія масово видає свої паспорти людям, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

На його думку, така ситуація неприпустима, і Україна повинна боротися за своїх громадян.

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та його заступник Тетяна Ковальчук окреслили пропозиції, які могли б лягти в основу нової програми. Зокрема, спрощення процедури отримання адміністративних послуг – українського свідоцтва про народження дитини та паспорта.

Молоді допоможуть дистанційно вивчати дисциплін, які зараз не вивчаються в ОРДЛО – українську мову та історію України.

Також планується розширення кількості вищих навчальних закладів, в яких могли б вступати діти зазначеної категорії, і збільшення квот на бюджетні місця в них, організація роботи гарячої лінії для вступників.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що тільки Росія відповідальна за виведення військ з окупованої території Донбасу.