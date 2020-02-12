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Факти / Україна

Помстилася за розставання: у Києві дівчина викинула речі колишнього з вікна

У Києві на вулиці Інститутська дівчина викинула речі свого колишнього хлопця з вікна.

Про це розповіла очевидець Катерина Зінов’єва на своїй сторінці у Facebook.

– Якщо ти кинув свою дівчину напередодні Дня святого Валентина, впевнись, що забрав у неї ключі від своєї квартири. Хлопець з Інститутської не перевірив, – написала вона.

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За її словами, дівчину затримала поліція за забруднення міста.

– Він мене кинув, я кинула його речі. Хай добрі люди розбирають, – сказала дівчина, яка викинула речі.

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