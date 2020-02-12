Помстилася за розставання: у Києві дівчина викинула речі колишнього з вікна

У Києві на вулиці Інститутська дівчина викинула речі свого колишнього хлопця з вікна.

Про це розповіла очевидець Катерина Зінов’єва на своїй сторінці у Facebook.

– Якщо ти кинув свою дівчину напередодні Дня святого Валентина, впевнись, що забрав у неї ключі від своєї квартири. Хлопець з Інститутської не перевірив, – написала вона.

Читайте: До Дня святого Валентина: зоопарк у США пропонує назвати таргана ім’ям колишнього

За її словами, дівчину затримала поліція за забруднення міста.

– Він мене кинув, я кинула його речі. Хай добрі люди розбирають, – сказала дівчина, яка викинула речі.

Раніше в Україні пара незаконно перетнула кордон, щоб бути разом на День всіх закоханих.