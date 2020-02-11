У Києві 11 лютого померла журналіст Ольга Шеремет. Причина її смерті не називається.
– Сьогодні перестало битися серце Олі Шеремет – прекрасної людини, професійної журналістки та щирої подруги. Для багатьох вона відома як парламентський кореспондент. Це удар, до якого ніхто з нас, друзів і колег, виявився не готовий, – написала її подруга Ірина.
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Ользі Шеремет було 40 років, родом вона з Івано-Франківська. Свого часу вона закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. Працювала на Радіо Київ, парламентським кореспондентом на Радіо Ера, а також на НСТУ.
Прощання з Ольгою Шеремет відбудеться в Івано-Франківську 13 лютого.
Раніше Факти ICTV писали, що помер український режисер і письменник Валерій Барановський.
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