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Факти / Україна

У Харкові авто влетіло у пішоходів – двоє жінок загинуло

У Харкові на проспекті Льва Ландау сталося смертельне ДТП.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група та патрульна поліція.

– Встановлено, що 36-річний водій автомобіля Mitsubishi скоїв наїзд на двох пішоходів, віком близько 50-60 років, – зазначають у поліції.

Від отриманих травм жінки загинули. Їхні особи наразі встановлюються.

Читайте: У ДТП на трасі під Псковом загинули 8 українців

Повідомлення зареєстровано в Єдиному обліку Слобідського відділу поліції. Слідчим вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше у Києві авто злетіло з дороги та перекинулося. Унаслідок аварії постраждали люди.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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