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Факти / Україна

Евакуацію українців з Китаю знову перенесли – нова дата

Евакуацію українців з міста Ухань (Китай) перенесли на 20 лютого.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Раніше очікувалося, що літак з українцями прибуде 19 лютого.

Читайте: Перевіряють вентиляції та каналізації: як готуються зустрічати евакуйованих з Китаю

За його словами, крім українців з Ухані в Україну повинні евакуювати 25 іноземців.

Також він додав, що людей з симптомами коронавірусу, на борт не допустять. Евакуюватимуть тільки здорових людей.

До слова, Ляшко повідомив, що іноземні громадяни, яких евакуюють з китайського Уханя, проведуть 14 днів на обсервації в Україні.

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