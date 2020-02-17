Евакуацію українців з Китаю знову перенесли – нова дата

Евакуацію українців з міста Ухань (Китай) перенесли на 20 лютого.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
Раніше очікувалося, що літак з українцями прибуде 19 лютого.
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За його словами, крім українців з Ухані в Україну повинні евакуювати 25 іноземців.
Також він додав, що людей з симптомами коронавірусу, на борт не допустять. Евакуюватимуть тільки здорових людей.
До слова, Ляшко повідомив, що іноземні громадяни, яких евакуюють з китайського Уханя, проведуть 14 днів на обсервації в Україні.
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