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Факти / Україна

Чорну скриньку МАУ можна розшифрувати лише після ремонту – Іран

Міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що чорна скринька зі збитого літака МАУ отримала серйозні пошкодження і потребує ремонту.

Наразі її розшифрувати неможливо.

Таку заяву міністр зробив у середу, 19 лютого, виступаючи перед журналістами після засідання кабінету в Тегерані.

Читайте: Авіакатастрофа МАУ: 5 країн вимагають від Ірану передати чорні скриньки

Також Амір Хатамі додав, що після ремонту чорний ящик буде розшифрований.

Раніше Іран заявив, що не може розшифрувати чорні скриньки, але відмовляється передати їх в іншу країну

Джерело: IRNA

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