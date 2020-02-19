Чорну скриньку МАУ можна розшифрувати лише після ремонту – Іран

Міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що чорна скринька зі збитого літака МАУ отримала серйозні пошкодження і потребує ремонту.
Наразі її розшифрувати неможливо.
Таку заяву міністр зробив у середу, 19 лютого, виступаючи перед журналістами після засідання кабінету в Тегерані.
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Також Амір Хатамі додав, що після ремонту чорний ящик буде розшифрований.
Раніше Іран заявив, що не може розшифрувати чорні скриньки, але відмовляється передати їх в іншу країну
Джерело: IRNA
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