Тіло військовослужбовця Збройних Сил України, який загинув 18 лютого під час обстрілів неподалік Золотого, повернули з тимчасово окупованих територій.

22-річний гранатометник Максим Хітайлов служив у 72-й Окремій механізованій бригаді.

– Зараз триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення заходів з вшанування полеглого українського героя, – повідомили на офіційній сторінці ООС.

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Також додому повернуть останки тіла військового Тимощука Сергія, що загинув під час виконання бойового завдання ще у 2014 році.

Нагадаємо, 18 лютого з боку бойовиків відбувся наступ на українські позиції на Донбасі в районі Золотого. У результаті боїв загинув військовий Максим Хітайлов, ще чотирьох солдат було поранено.