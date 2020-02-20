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Факти / Україна / Політика

Бойовики передали Україні тіло загиблого під Золотим бійця

Тіло військовослужбовця Збройних Сил України, який загинув 18 лютого під час обстрілів неподалік Золотого, повернули з тимчасово окупованих територій.

22-річний гранатометник Максим Хітайлов служив у 72-й Окремій механізованій бригаді.

– Зараз триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення заходів з вшанування полеглого українського героя, – повідомили на офіційній сторінці ООС.

 

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Також додому повернуть останки тіла військового Тимощука Сергія, що загинув під час виконання бойового завдання ще у 2014 році.

Нагадаємо, 18 лютого з боку бойовиків відбувся наступ на українські позиції на Донбасі в районі Золотого. У результаті боїв загинув військовий Максим Хітайлов, ще чотирьох солдат було поранено.

Фото: Dreamstime

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