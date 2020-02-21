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Факти / Україна

#Уханьцеми: ICTV запустив флешмоб на підтримку евакуйованих українців

Телеканал ICTV запустив флешмоб #Уханьцеми, щоб підтримати українців, яких евакуювали з Китаю 20 лютого.

Після приземлення літака в Харкові люди були вивезені в медичний центр в селищі Нові Санжари. Незважаючи на те, що у жодного з евакуйованих не виявили симптомів захворювання коронавірусом, в селищі почалися протести через заселення людей на обсервацію.

Жителі блокували дорогу, влаштовували сутички з поліцією і кидали каміння в автобуси з евакуйованими людьми.

Співробітники каналу ICTV закликали українців залишатися людьми.

– Ми не можемо, як президент Зеленський подзвонити дівчині з Уханя і сказати, що ми точно тебе привеземо. Але ми точно можемо їх зустріти посмішкою. Найбільші проблеми, найбільші перемоги можна отримати або подолати тільки тоді, коли ми всі будемо разом, – сказав директор СЛМ Новини Олександр Богуцький.

Читайте: Летіло каміння: евакуйовані показали, як їх зустріли у Нових Санжарах




Нагадаємо, незважаючи на протести місцевих жителів в Нових Санжарах, евакуйованих вдалося доставити в медичний центр. За порушення затримано 24 особи. Наразі правоохоронці перейшли на посилений режим патрулювання у Нових Санжарах.

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