Президент Володимир Зеленський привітав українців, які повернулися з Уханя на батьківщину 20 лютого, але згадав і певні негативні моменти.

Він заявив, що були епізоди, які не повинні відбуватися в європейській країні.

– Так ось вчора, відверто вам скажу, в деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя, на жаль… Давайте не забувати всі, що ми всі з вами – люди, – сказав Зеленський під час виступу на церемонії нагородження переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів.

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Глава держави додав, що в акції проти евакуації українських громадян була політична підтримка.

Через це людей не змогли привезти в Тернопільську область, де для них були найкращі умови.

Президент висловив упевненість в тому, що евакуйовані громадяни без проблем пройдуть обсервацію і через кілька тижнів повернуться додому, до своїх рідних і близьких.

Нагадаємо, 20 лютого в Нових Санжарах почалися протести у зв’язку з інформацією про розміщення евакуйованих громадян в місцевому медичному центрі.

Попри зіткнення з правоохоронцями та агресивну поведінку деяких протестувальників, людей розмістили в медичному центрі.

Наразі учасники протесту розійшлися, і ситуація у Нових Санжарах залишається спокійною.

Відео: Офіс президента України