Ілля Кива привітав чоловіків з 23 лютого

Нардеп від Опозиційної платформи За життя Ілля Кива привітав чоловіків з Днем Радянським армії та поширив у соцмережах вітальну листівку з комуністичною символікою.

– Та пішли вони на х… зі соєю декомунізацією!!! Зі святом нас, чоловіки!!! – написав він.

До слова, Ілля Кива ніколи не служив у радянській армії.

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В мережі уже відреагували на допис нардепа.

23 лютого у Росії та деяких пострадянських державах відзначають День Радянської армії або ж День захисника Вітчизни. Україна відмовилась від святкування цієї дати у 2014 році.

Раніше Факти ICTV публікували історію виникнення свята 23 лютого.