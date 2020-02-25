Спалах нового типу коронавірусу почався в китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року.

Станом на 25 лютого 2020 року коронавірус у Китаї йде на спад: із медичних установ у КНР виписали 27 668 людей, які успішно вилікувались від коронавірусу.

Відповідно до карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса у світі інфіковано 80 147 осіб.

Від ускладнень, спричинених захворюванням на новий штам вірусу померли 2 699 пацієнтів.

Основним регіоном поширення коронавірусу залишається Китай і прилеглі країни, такі як Японія, Південна Корея, Таїланд, Малайзія, Сінгапур, Індія та Іран.

В Україні нині не зафіксували жодного випадку інфікування коронавірусом.

Ситуація із поширенням вірусу стабілізується лише в Китаї. В інших країнах навпаки заражень стає більше.

В Італії від коронавірусу померло сім осіб – шість випадків в Ломбардії і один у Венето. Загалом там інфіковано 229 осіб.

Сьомою жертвою став 62-річний чоловік, який перебував на діалізі та страждав від важких патологій. Справедливо зазначити, що жертвами вірусу в Італії стали літні люди, які поряд з інфікуванням мали складні діагнози.

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Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран заявив, що всі громадяни країни, у яких раніше був діагностований новий коронавірус, успішно одужали.

Нагадаємо, у зв’язку з поширенням коронавірусу Covid-19 в Італії, українські прикордонники перейшли на посилений режим спостереження за громадянами, які перебувають з цієї країни.