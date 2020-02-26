Провокація: прихильниця “ДНР” Чичеріна запостили знімок з Борисполя

Російська співачка Юлія Чичеріна, яка прославилася своєю завзятою підтримкою бойовиків на Донбасі, запостив фото з аеропорту Бориспіль.
– Доброго ранку, Бориспіль! – підписала вона фотографію.
Українські прикордонники назвали публікацію провокацією.
Читайте: Бойовики “ЛДНР” поїдуть у Москву на парад до Дня Перемоги
– Не можу сказати, чому вони запостив саме аеропорт Бориспіль. Цілком можливо, що це якась провокація з боку цієї особи, або тих сил, які підтримують її. Вона кордон України не перетинала. А якби переходила, то вона знаходиться на контролі, й її б не пустили, – заявив прес-секретар ДПС Андрій Демченко.
Раніше Факти ICTV писали, що до Києва повернулися екс-співробітники спецпідрозділу Беркут Олександр Маринченко і Сергій Тамтура.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==