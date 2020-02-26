Провокація: прихильниця “ДНР” Чичеріна запостили знімок з Борисполя

Російська співачка Юлія Чичеріна, яка прославилася своєю завзятою підтримкою бойовиків на Донбасі, запостив фото з аеропорту Бориспіль.

– Доброго ранку, Бориспіль! – підписала вона фотографію.

Українські прикордонники назвали публікацію провокацією.

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– Не можу сказати, чому вони запостив саме аеропорт Бориспіль. Цілком можливо, що це якась провокація з боку цієї особи, або тих сил, які підтримують її. Вона кордон України не перетинала. А якби переходила, то вона знаходиться на контролі, й її б не пустили, – заявив прес-секретар ДПС Андрій Демченко.

Раніше Факти ICTV писали, що до Києва повернулися екс-співробітники спецпідрозділу Беркут Олександр Маринченко і Сергій Тамтура.