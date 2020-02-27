Тимчасово окуповані території не завадять Україні вступити в НАТО – Кулеба

В України є можливість вступити в НАТО навіть за умови тимчасово окупованих територій.

Про це під час розмови з користувачами у Twitter написав віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

– Так. Вступ України в НАТО можливий навіть з тимчасово окупованими територіями, – зазначив Кулеба.

Він додав, що рух України на вступ до НАТО незворотні та жоден окремий регіон його не може блокувати, бо це є рішення національного масштабу.

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– Справедливий мир – це перемога, коли наші території деокуповані, а Росія не гравець у внутрішній політиці України, – підкреслив віце-прем’єр.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна просила НАТО долучити її до програми розширених можливостей. Київ готовий підтримати місію НАТО і долучитися до натівських систем закупівлі.