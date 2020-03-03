Віце-прем’єр-міністр Денис Шмигаль може тимчасово обійняти посаду прем’єра. Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.
Біографія Дениса Шмигаля
Денис Шмигаль народився та вчився у Львові. Зараз йому 44 роки.
Він закінчив національний університет Львівська політехніка. Шмигаль – кандидат економічних наук, він захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.
Також стажувався і навчався за кордоном, зокрема у Німеччині за програмою підготовки менеджерів міністерства економіки та енергетики Німеччини.
У 2000-х роках займався бізнесом. У 2009 році став керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі у Львівській обласній державній адміністрації.
Після 2014 року працював заступником обласного управління Фіскальної служби.
У січні 2018 року Денис Шмигаль став директором найбільшого в регіоні виробника електроенергії – Бурштинської ТЕС.
1 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив його головою Івано-Франківської ОДА.
4 лютого 2020 року Дениса Шмигаля призначили віце-прем’єр-міністром.
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Декларація Дениса Шмигаля
Згідно з декларацією, холдингу ДТЕК за 2018 рік Денис Шмигаль заробив 3,5 мільйони гривень. Родина тоді мала у готівці $115 тисяч.
Дружина пана Шмигаля Катерина має невеликий бізнес у сфері послуг у Львові.
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Фото: Денис Шмигаль