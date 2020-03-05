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Факти / Україна / Політика

Не перемикайтеся: Дубілет може продовжити роботу в новому Кабміні

Екс-міністр Кабмінету міністрів Дмитро Дубілет може продовжити роботу в новому уряді, щоб завершити проекти, які розпочав на посаді.

– Ми будемо обговорювати, у якому форматі я продовжу працювати в уряді. Якщо продовжу, – написав Дубілет.

Екс-чиновник також подякував своїм колишнім колегам за спільну роботу.

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– Робота була не проста, ми всі робили помилки, але принесли, певен, немало користі для країни. Не перемикайтеся, – написав Дубілет.

Як відомо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука і призначила на посаду міністра Кабміну Олега Немчинова.

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