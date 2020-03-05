Спочатку знайдіть реєстратуру медзакладу. Повідомте працівнику, що бажаєте оформити декларацію з обраним лікарем.

Вам не можуть відмовити у праві на декларацію. Воно закріплене Наказом МОЗ України № 503 від 19.03.2018 Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Існує лише дві причини відмови – медзаклад не підключений до електронної системи охорони здоров’я або ж обраний лікар перевищив ліміт своїх пацієнтів.

МОЗ встановив такий максимум:

терапевт – 2 000 пацієнтів;

сімейний лікар – 1 800 пацієнтів;

дитячий лікар – 900 пацієнтів.

В Україні зареєстровано лише п’ять лікарів, що досягнули ліміту кількості пацієнтів.