Обираємо потрібний медичний заклад та лікаря
Вибір лікаря – важливий крок до підписання декларації.
Обирати можна серед сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів (якщо оформлятимете декларацію для дитини).
Ви можете скористатися порадами знайомих або ж обрати за зручним місцем розташування потрібної лікарні.
Місце прописки не впливає на можливість вибору лікаря.
Перевіряємо наявність медзакладу на мапі
Дізнатися, чи надає таку послугу медичний заклад, можна безпосередньо у працівника реєстратури або за посиланням.
На мапі сайту можна оглянути медичні заклади, де можна оформити декларацію з сімейним лікарем.
Вони позначені спеціальною наліпкою Тут можна обрати свого лікаря.
Готуємо пакет документів
Список документів для заключення декларації простий.
Вам знадобиться:
- паспорт громадянина України;
- код платника податків.
Також із собою треба мати мобільний телефон.
За умови оформлення декларації для дитини, якій ще немає 14 років, знадобиться лише свідоцтво про народження та паспорти батьків.
Здійснюємо візит до медзакладу
Спочатку знайдіть реєстратуру медзакладу. Повідомте працівнику, що бажаєте оформити декларацію з обраним лікарем.
Вам не можуть відмовити у праві на декларацію. Воно закріплене Наказом МОЗ України № 503 від 19.03.2018 Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.
Існує лише дві причини відмови – медзаклад не підключений до електронної системи охорони здоров’я або ж обраний лікар перевищив ліміт своїх пацієнтів.
МОЗ встановив такий максимум:
- терапевт – 2 000 пацієнтів;
- сімейний лікар – 1 800 пацієнтів;
- дитячий лікар – 900 пацієнтів.
В Україні зареєстровано лише п’ять лікарів, що досягнули ліміту кількості пацієнтів.
Стежимо за введенням даних в електронну систему
Вводити ваші персональні дані до системи Електронне здоров’я можуть лікар, працівник реєстратури або медсестра.
Після завершення реєстрації на ваш мобільний телефон надійде підтвердження у вигляді коду: його потрібно буде повідомити реєстратору.
Підписуємо два примірники декларації
Готову декларацію працівник медзакладу обов’язково має роздрукувати у двох примірниках.
Перегляньте усі дані, що вказані в документі. У разі виявлення помилки працівник зобов’язаний відредагувати декларацію.
Простежте, щоб примірники декларації були ідентичними, і тільки потім підписуйте документ.
Один із примірників декларації належить вам, інший має залишитись у закладі.
Чекаємо на підтвердження
Працівник медзакладу не повинен завіряти примірники документів: для цього існує електронний підпис.
Декларація стає дійсною після того, як її додають в електронну систему. Національна служба здоров’я України спрямує кошти у медзаклад, де працює ваш лікар.
Усі персональні дані захищено з дотриманням міжнародних стандартів.